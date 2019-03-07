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/Кримінал

У Києві недобудована лікарня стала ''моргом'' для чоловіка

2.1тЧитати матеріал російською

На території будівництва однієї з клінік у Києві розбився будівельник.

За даними джерела OBOZREVATEL, трагедія трапилася в Шевченківському районі. Як стало відомо, 51-річний чоловік упав із недобудованого корпусу. Травми, отримані під час падіння, виявилися смертельними.

Обставини події з'ясовуються. За однією з версій, це був нещасний випадок.

Трагедія трапилася у Шевченківському районі

Трагедія трапилася у Шевченківському районі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в один день у результаті падіння з висотних будівель загинули три людини. НП сталися в Дарницькому та Голосіївському районах.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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