У Києві недобудована лікарня стала ''моргом'' для чоловіка

На території будівництва однієї з клінік у Києві розбився будівельник.

За даними джерела OBOZREVATEL, трагедія трапилася в Шевченківському районі. Як стало відомо, 51-річний чоловік упав із недобудованого корпусу. Травми, отримані під час падіння, виявилися смертельними.

Обставини події з'ясовуються. За однією з версій, це був нещасний випадок.

Трагедія трапилася у Шевченківському районі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в один день у результаті падіння з висотних будівель загинули три людини. НП сталися в Дарницькому та Голосіївському районах.

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