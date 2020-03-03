У Києві небезпечний неадекват кидався на людей. Фото та відео

У Києві, біля станції метро "Лівобережна", в ніч на 3 березня чоловік кидався на перехожих та намагався вдарити їх викруткою.

Його спіймали небайдужі громадяни, які викликали поліцію. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, чоловік був у неадекватному стані та кидався на перехожих біля входу в метро. Так, під час спроби нападу його затримали до приїзду поліцейських.

У Києві небезпечний неадекват кидався на людей Інформатор

У Києві небезпечний неадекват кидався на людей Інформатор

Журналістам пояснити свою поведінку чоловік на ім'я Валерій не зміг. Він не заперечував, що викрутка належить йому. Ймовірно, нападник був у стані сп'яніння.

У Києві небезпечний неадекват кидався на людей Інформатор

У Києві небезпечний неадекват кидався на людей Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві, на Голосіївському проспекті, зняли на відео неадекватного водія автомобіля, який вибіг з салону, накинувся на перехожого, а потім роздягнувся, ліг на асфальт і почав кричати.

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