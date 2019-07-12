У Києві неадекватна пара зайнялася сексом на капоті авто. Відео 18+

У Києві поліція затримала чоловіка і жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих.

Як повідомляє портал "ДТП. Київ", інцидент стався в Солом'янському районі за адресою Відрадний проспект, 28.

Повідомляється, що пара стала займатися "коханням" прямо на капоті авто. Очевидці даного інциденту викликали поліцію, яка прибула на місце. Так само на місце НП була прибула бригада "швидкої допомоги".

Відзначається, що, можливо, люди були в стані сильного наркотичного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото пари, що займається сексом серед білого дня в публічному місці в Києві. На зображенні видно напівголу дівчину з піднятим сукнею на гойдалки в пікантній позі, а також хлопця, що стоїть позаду неї.

Також в Запоріжжі парочку застукали за сексом на пляжі.

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