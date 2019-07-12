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У Києві неадекватна пара зайнялася сексом на капоті авто. Відео 18+

31.3т Читати матеріал російською

У Києві поліція затримала чоловіка і жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих.

Як повідомляє портал "ДТП. Київ", інцидент стався в Солом'янському районі за адресою Відрадний проспект, 28.

Повідомляється, що пара стала займатися "коханням" прямо на капоті авто. Очевидці даного інциденту викликали поліцію, яка прибула на місце. Так само на місце НП була прибула бригада "швидкої допомоги".

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Відзначається, що, можливо, люди були в стані сильного наркотичного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото пари, що займається сексом серед білого дня в публічному місці в Києві. На зображенні видно напівголу дівчину з піднятим сукнею на гойдалки в пікантній позі, а також хлопця, що стоїть позаду неї.

Також в Запоріжжі парочку застукали за сексом на пляжі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Секс поліція наркотики
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Передача "В мире животных"
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Цеэвропа)))
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