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30 вересня • оновлено в 05:58
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У Києві насмерть збили жінку на "зебрі": фото з місця ДТП. 18+

12.6т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва в неділю, 29 вересня, на пішохідному переході авто на смерть збило жінку.

Як повідомляє "Еспресо", це сталося на вул. Заболотного. Honda Accord рухалася вулицею від Столичного шосе в напрямку Одеської площі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За попередніми даними – зі слів водія – жінка несподівано вискочила на зебру й у нього не було можливості загальмувати.

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Місце аварії

Місце аварії

Скрін відео

У результаті наїзду постраждала отримала травми, несумісні з життям, медикам швидкої залишалося лише констатувати смерть.

За словами місцевих жителів, раз на місяць або в два на цьому місці трапляються фатальні аварії за участю пішоходів.

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

На місці працювали патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група, співробітники якої і повинні встановити всі обставини трагедії.

Через ДТП один ряд був зайнятий, через що утворилася пробка від Столичного шосе.

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Місце аварії

Місце аварії

Еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Броварах Київської області співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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Україна Київ
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