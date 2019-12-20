Розслідував махінації на українському курорті: у Києві скоїли напад на журналіста. Фото

У п'ятницю, 20 грудня, український журналіст Володимир Унжин заявив, що на нього напали в Києві в зв'язку з професійною діяльністю.

Подробицями кричущого інциденту він поділився на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Журналіст розповів, що близько року в складі групи розслідувачів займався викриттям земельного свавілля і незаконної діяльності Затоківської селищної ради та В'ячеслава Бокія (тимчасового виконувача обов'язків голови селищної ради) зокрема.

Бокій і Герасименко, який напав на журналіста Facebook Володимира Унжина

"Близько 14:00 я заїхав у МакДоналдс на вул. Борщагівській, 2. Яким було моє здивування, коли я побачив головного фігуранта моїх розслідувань, який поїдає бургери, важко передати", – поділився Унжин.

Журналіст, пред'явивши посвідчення, поцікавився у Бокія, який фігурує в 15 кримінальних провадженнях, його позицією й отримав відповідь від "громили", що сидів поруч. "Він почав застосовувати фізичну силу, вибив телефон і завдав кілька ударів", – розповів Унжин.

Незабаром журналісту вдалося дізнатися, що нападник – депутат Молотилівської ОТГ Сергій Герасименко.

"Це близький соратник Бокія, виконує різну роботу, зокрема, незаконне збирання коштів із торговців у Затоці, підпали автомобілів, фізичний вплив на супротивників. Кличка "Портфель" – бо носить Бокію його портфель і "Сперма" (без жартів), бо надто послужливий і "шестерить" на блатному жаргоні", – поділився Унжин.

Нападник Герасименко Facebook Володимира Унжина

Журналіст розповів, що отримав синці та розбитий телефон. Він звернувся із заявою в поліцію, вказавши, що напад трапився саме через його професію. Унжин також зазначив, що для нього стало справою честі довести розслідування до кінця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві було скоєно напад на журналіста місцевого інтернет-видання "Новости-N" Олександра Влащенка.

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