У Києві напали на головного лікаря Інститут раку. Відео інциденту та фото

У Києві у середу ввечері, 11 березня, напали на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.

Про це сам медик повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив фото свого обличчя після нападу, а також відео інциденту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Близько 22 години на мене було скоєно напад під під’їздом будинку двома молодиками", – написав лікар.

У Києві напали на головного лікаря Інститут раку Facebook/Андрій Безносенко

"За життя у мене ні з ким не було конфліктів, окрім теперішнього в Національному інституті раку. Не треба бути "капітаном очевидністю", щоб зрозуміти, ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не спричинить великих проблем для правоохоронних органів", – підкреслив Безносенко.

У Києві напали на головного лікаря Інститут раку Facebook/Андрій Безносенко

Він додав, що через забої голови та подерті руки буде вимушений перенести найближчі операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого у Києві невідомі посеред вулиці жорстоко побили бізнесмена.

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