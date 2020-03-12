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12 березня • оновлено в 14:32
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У Києві напали на головного лікаря Інститут раку. Відео інциденту та фото

4.4т
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У Києві у середу ввечері, 11 березня, напали на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.

Про це сам медик повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив фото свого обличчя після нападу, а також відео інциденту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Близько 22 години на мене було скоєно напад під під’їздом будинку двома молодиками", – написав лікар.

У Києві напали на головного лікаря Інститут раку

У Києві напали на головного лікаря Інститут раку

Facebook/Андрій Безносенко

"За життя у мене ні з ким не було конфліктів, окрім теперішнього в Національному інституті раку. Не треба бути "капітаном очевидністю", щоб зрозуміти, ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не спричинить великих проблем для правоохоронних органів", – підкреслив Безносенко.

У Києві напали на головного лікаря Інститут раку

У Києві напали на головного лікаря Інститут раку

Facebook/Андрій Безносенко

Він додав, що через забої голови та подерті руки буде вимушений перенести найближчі операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці лютого у Києві невідомі посеред вулиці жорстоко побили бізнесмена.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А это всё звенья одной цепи: сначала журналисты, потом судьи, теперь и до врачей добрались. В стране создан прецедент безнаказанности и вседозволенности . Все кто поддерживал эти акции в том числе и на этом ресурсе - готовьтесь, теперь беспредел идёт к вам ! Вспомните третий закон Ньютона. Особо обделённых разумом прошу проходить мимо моего комментария - до тех пор пока и вас это не коснётся.
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