У Києві невідомі посеред вулиці жорстоко побили бізнесмена.
Як пише в п'ятницю, 28 лютого, "Київ Оперативний" у Facebook, потерпілий із важкими травмами потрапив до лікарні. Його ім'я не уточнюється.
На чоловіка напали, коли він виходив із підземного паркінгу на Харківському шосе, 152, корпус 2. Зловмисників шукає поліція.
У Києві побили бізнесмена
Скрін відео
Як видно на кадрах, знятих камерою відеоспостереження, до бізнесмена звернувся невідомий. Той повернувся і вже за кілька секунд отримав перший удар.
Били чоловіка двоє. Поваливши на землю, один із злочинців кілька разів завдав жертві сильні удари ногою в область голови. Після цього двоє хлопців втекли.
На ролику також видно, що мінімум двоє осіб спостерігали за нападом.
У Києві побили бізнесмена
Скрін відео
Обережно, відео 18+!
Як писав OBOZREVATEL, 28 лютого в місті Бровари Київської області чоловік вистрілив в обличчя своєму співрозмовнику, з яким у нього виник конфлікт, і зник у невідомому напрямку.
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