У Києві невідомі посеред вулиці жорстоко побили бізнесмена.

Як пише в п'ятницю, 28 лютого, "Київ Оперативний" у Facebook, потерпілий із важкими травмами потрапив до лікарні. Його ім'я не уточнюється.

На чоловіка напали, коли він виходив із підземного паркінгу на Харківському шосе, 152, корпус 2. Зловмисників шукає поліція.

У Києві побили бізнесмена Скрін відео

Як видно на кадрах, знятих камерою відеоспостереження, до бізнесмена звернувся невідомий. Той повернувся і вже за кілька секунд отримав перший удар.

Били чоловіка двоє. Поваливши на землю, один із злочинців кілька разів завдав жертві сильні удари ногою в область голови. Після цього двоє хлопців втекли.

На ролику також видно, що мінімум двоє осіб спостерігали за нападом.

У Києві побили бізнесмена Скрін відео

Обережно, відео 18+!

Як писав OBOZREVATEL, 28 лютого в місті Бровари Київської області чоловік вистрілив в обличчя своєму співрозмовнику, з яким у нього виник конфлікт, і зник у невідомому напрямку.

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