У Києві намагалися втопити жінку: з'явилися нові подробиці

У Києві поліція затримала хлопця, якого підозрюють у спробі вбивства жінки в Русанівському каналі.

Він підплив до неї під час купання та почав топити, повідомили в пресслужбі поліції Києва. Жінці вдалося врятуватися, але зловмисник зник. Спіймати його вдалося через декілька годин після замаху.

"Ним виявився 29-річний уродженець Дніпропетровської області, який раніше не мав проблем із законом", – повідомив начальник управління поліції Дніпровського району Олександр Кузьмін.

Канал на Русанівці Wikipedia

Під час затримання чоловік поводився неадекватно, після чого його госпіталізували для проходження огляду.

Йому інкримінують замах на вбивство, що тягне за собою позбавлення волі до 15 років.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні на Кіпрі правоохоронці затримали серійного вбивцю, який полював на жінок, котрі приїхали на заробітки. Тіла своїх жертв маніяк пакував у валізи і топив у отруйному озері.

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