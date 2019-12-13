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13 грудня • оновлено в 13:02
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/ Кримінал

У Києві прийшли з обшуками до Мухарського

26.8т
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У ніч на 13 грудня у Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли із обшуками до квартири українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого).

У помешканні були квартиранти. Про це повідомив сам Мухарський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (13 грудня. – Ред.) вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин!!! Подробиці – згодом", – написав ведучий.

У Києві нагрянули з обшуками до Мухарського

У Києві нагрянули з обшуками до Мухарського

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Як повідомлявOBOZREVATEL:

  • 12 грудня правоохоронці прийшли з обшуком та затримали музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, а також відому військову медикичку та волонтерку Юлію Кузьменко.

  • Річ у тім, що їх запідозрили у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.

  • Разом із ними підозрюваною виявилася військова медсестра Яна Дугар.

  • Двом іншим фігурантам справи – подружжю Владиславу і Інні Грищенкам – поки підозру в цій справі не висунули. Вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області.

  • Також 12 грудня поліція прийшла з обшуками до активіста Майдану Євгена Акастьолова.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вот петух. Квартиру сдает а алименты не платит.
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Андрєєва Тетяна
Андрєєва Тетяна
Зе и всю его шоблу на нары!!! Что это твориться? россия вошла в полные права в Украину со своей ментовской государственностью? Тварей зелёных стрелять нужно!!!!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Андрєєва Тетяна, ты шо, гонишь????
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Настала пора взять за бейцы нацистского провокатора антошку ))
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