У Києві прийшли з обшуками до Мухарського

У ніч на 13 грудня у Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли із обшуками до квартири українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого).

У помешканні були квартиранти. Про це повідомив сам Мухарський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (13 грудня. – Ред.) вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин!!! Подробиці – згодом", – написав ведучий.

У Києві нагрянули з обшуками до Мухарського

Як повідомлявOBOZREVATEL:

12 грудня правоохоронці прийшли з обшуком та затримали музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, а також відому військову медикичку та волонтерку Юлію Кузьменко.

Річ у тім, що їх запідозрили у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.

Разом із ними підозрюваною виявилася військова медсестра Яна Дугар.

Двом іншим фігурантам справи – подружжю Владиславу і Інні Грищенкам – поки підозру в цій справі не висунули. Вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області.

Також 12 грудня поліція прийшла з обшуками до активіста Майдану Євгена Акастьолова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!