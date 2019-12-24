У Києві на "зебрі" трапилася жахлива ДТП з жінкою і дитиною. Відео

У Дніпровському районі Києва легковий автомобіль Hyundai збив на переході 11-річного школяра і 33-річну жінку.

Аварія трапилась 23 грудня на вулиці Генерала Жмаченка, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУ Національної поліції у столиці. За даними правоохоронців, авто керувала 47-річна водійка (для перегляду відео, проскрольте вниз).

В результаті ДТП у постраждалих були переламані ноги, їх госпіталізували.

У Києві авто збило жінку з дитиною

На сторінці "Київ оперативний" у Facebook опублікували відео ДТП. Видно, що постраждалі опинилися на відстані десяти метрів від пішохідного переходу. Поруч була водійка.

"Ця жінка, люди, на моїх очах збила дитину і жінку. До цього підрізала мене, не пускала. У мене дитина в машині", – написав автор відео.

Аварія з постраждалими трапилась на вул. генерала Жмаченка Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 19 км Одеської траси під Києвом біля повороту на с. Круглик трапилася жорстка аварія з декількома авто. Цю ділянку водії називають "кривавою" через велику кількість ДТП.

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