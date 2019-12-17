У Києві на вулиці знайшли тіло молодого хлопця. Фото

У ніч на 17 грудня, в Києві виявили тіло молодого хлопця без ознак життя.

Як повідомляє "Інформатор", труп лежав біля входу в парадний дев'ятиповерхового будинку в Голосіївському районі столиці.

На місце НП прибули лікарі "швидкої допомоги", але спроби реанімації не принесли результату. Пізніше на місце події з'явилися патрульні поліцейські.

Правоохоронці не змогли встановити особу померлого. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, але вважають, що він проживав в їхньому районі.

Попередньо на тілі ознак насильницької смерті не виявлено. Відзначається, що хлопець був добре одягнений і не схожий на безхатька. Ведеться розслідування.

У Києві знайшли труп інформатор

У Києві знайшли труп інформатор

У Києві знайшли труп інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада в Дніпровському районі Києва виявили труп людини.

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