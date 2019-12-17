Головна Новини
17 грудня • оновлено в 08:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві на вулиці знайшли тіло молодого хлопця. Фото

1.7т
Читати матеріал російською

У ніч на 17 грудня, в Києві виявили тіло молодого хлопця без ознак життя.

Як повідомляє "Інформатор", труп лежав біля входу в парадний дев'ятиповерхового будинку в Голосіївському районі столиці.

На місце НП прибули лікарі "швидкої допомоги", але спроби реанімації не принесли результату. Пізніше на місце події з'явилися патрульні поліцейські.

Новини
Труп знайшли у криниці: на Київщині жорстоко розправилися з іноземним бізнесменом

Правоохоронці не змогли встановити особу померлого. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, але вважають, що він проживав в їхньому районі.

Попередньо на тілі ознак насильницької смерті не виявлено. Відзначається, що хлопець був добре одягнений і не схожий на безхатька. Ведеться розслідування.

У Києві знайшли труп

У Києві знайшли труп

інформатор

У Києві знайшли труп

У Києві знайшли труп

інформатор

У Києві знайшли труп

У Києві знайшли труп

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада в Дніпровському районі Києва виявили труп людини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Наркоманию никто не отменял
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
обос, первый вариант заголовка - таинственный труп был интереснее
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги