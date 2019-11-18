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18 листопада • оновлено в 11:12
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У Києві на вулиці виявили труп. Фото

1.7т
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У Дніпровському районі Києва в понеділок вранці, 18 листопада, виявили труп людини.

Тіло лежало посеред вулиці Тампере. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua.

На місце прибули медики швидкої допомоги й поліцейські. Причини смерті й подробиці події будуть встановлені пізніше.

У Києві на вулиці виявили труп

У Києві на вулиці виявили труп

Dtp.kiev.ua

Новини
На трасі Одеса–Київ знайшли труп

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Русанівці в Києві 11 листопада місцеві жителі виявили труп чоловіка. Тіло перебувало посеред двору на вулиці Євгена Сверстюка, 8а.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Хо Хол
Хо Хол
обычное явление для уграинзге мира
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