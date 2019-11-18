У Києві на вулиці виявили труп. Фото

У Дніпровському районі Києва в понеділок вранці, 18 листопада, виявили труп людини.
Тіло лежало посеред вулиці Тампере. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua.
На місце прибули медики швидкої допомоги й поліцейські. Причини смерті й подробиці події будуть встановлені пізніше.
У Києві на вулиці виявили труп
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Русанівці в Києві 11 листопада місцеві жителі виявили труп чоловіка. Тіло перебувало посеред двору на вулиці Євгена Сверстюка, 8а.
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