У Києві на вулиці виявили труп. Фото

У Дніпровському районі Києва в понеділок вранці, 18 листопада, виявили труп людини.

Тіло лежало посеред вулиці Тампере. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua.

На місце прибули медики швидкої допомоги й поліцейські. Причини смерті й подробиці події будуть встановлені пізніше.

У Києві на вулиці виявили труп Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Русанівці в Києві 11 листопада місцеві жителі виявили труп чоловіка. Тіло перебувало посеред двору на вулиці Євгена Сверстюка, 8а.

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