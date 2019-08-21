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У Києві на вулиці намагалися застрелити підприємницю: перші подробиці

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У Києві 20 серпня невідомий кілька разів вистрілив у жінку, яка виходила зі свого будинку. Постраждала є підприємницею.

У неї – вогнепальні поранення черевної порожнини і кисті руки, пише УНН з посиланням на власні джерела в поліції.

Жінку госпіталізували, особа нападника невідома, оскільки він зник відразу після стрілянини. Злочин кваліфікували як замах на вбивство. Відзначається, що НП трапилася в Голосіївському районі, де в той же день відбулася ще одна стрілянина.

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Постраждалу госпіталізували

Постраждалу госпіталізували

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У ній взяли участь кілька десятків осіб: співробітники приватної охоронної фірми і "Муніципальної варти".

Як писав OBOZREVATEL, у трьох госпіталізованих виявили поранення від травматичного і холодної зброї. Ще п'ять осіб отримали менш значні поранення.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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