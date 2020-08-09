У Києві біля залізничного вокзалу знайшли підозрілий предмет: перекривали рух

У неділю, 9 серпня, близько 12:00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вулиці Кірпи біля залізничного вокзалу.

Як повідомила патрульна поліція Києва у Facebook, правоохоронці, які прибули на місце події, обмежили автомобільний рух від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту.

На місці події працювали вибухотехніки.

Пізніше в поліції повідомили, що інформація про вибухівку не підтвердилася, рух відновлено.

Facebook патрульної поліції Києва

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 9 серпня у Києві на Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій.