У Києві на вулиці покинули новонародженого малюка: перші подробиці

У Києві новонароджене немовля покинули на вулиці в сумці. Малюка знайшли пізно ввечері на проспекті Соборності.

Першим дитину виявив чоловік, який вигулював собаку, повідомили у прес-службі поліції у Києві. Малюка госпіталізували і перевіряють стан здоров'я.

"Між двома будинками в сумці у бетонній конструкції лежала дитина, загорнута у ковдру. За попередніми даними, хлопчик був народжений протягом останньої доби. Загрози його життю немає", — зазначили правоохоронці.

У Києві мати покинула немовля Поліція Києва

У Києві мати покинула немовля Поліція Києва

Правоохоронці розшукують жінку, яка кинула немовля. Також поліція шукає свідків, які могли бути очевидцями злочину.

Як писав OBOZREVATEL, 2 березня на Дарниці у Києві в лісосмузі виявили тіло немовляти, яке було загорнуте в пакет. У злочині підозрюють його мати.

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