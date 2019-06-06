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/Кримінал

У Києві на вокзалі знайшли труп: перші подробиці

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У Києві на центральному залізничному вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ.

За словами очевидців, вони вирішили викликати поліцію після того, як помітили, що чоловік тривалий час не подає ознак життя, пише "Інформатор".

В кишені загиблого знайшли квиток на поїзд до Вінниці, який відправився близько 23:30 5 червня. На вигляд йому 40-45 років, інформація про його особу встановлюється.

Тіло

Тіло

"Інформатор"

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На вокзалі знайшли труп

На вокзалі знайшли труп

"Інформатор"

За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. З'ясуванням причини загибелі займаються правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в лютому неподалік від станції метро виявили труп дівчини. Її тіло з річки витягли чоловіки, які займалися зимовою риболовлею.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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