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24 жовтня • оновлено в 13:54
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У Києві на відомому ринку впіймали 17 нелегальних мігрантів: перші фото та відео

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У Денянському районі Києва на речовому ринку "Троєщина" поліцейські викрили 17 іноземців, які нелегально перебували на території України.

Це відбулося у рамках операції "Мігрант", яка триватиме до 19 листопада, написала пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Іноземці проживали в України без необхідних документів. Деякі з них потрапили на територію країни незаконно, а в інших – закінчився термін перебування в Україні.

У Києві на відомому ринку впіймали 17 нелегальних мігрантів

У Києві на відомому ринку впіймали 17 нелегальних мігрантів

Скріншот

Порушниками виявились громадяни Азербайджану, Афганістану, Узбекистану, Грузії, Китаю, Народної Республіки Бангладеш, Киргизстану та Вірменії.

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Їх притягнули до відповідальності за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає сплату штрафу.

Так, 11 осіб примусово повернуть в країну походження, а ще двом – скорочено терміни тимчасового перебування в Україні.

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців

Поліція Києва

Іноземці нелегально перебували на території України

Іноземці нелегально перебували на території України

Поліція Києва

Вони проживали в України без необхідних документів

Вони проживали в України без необхідних документів

Поліція Києва

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців

Поліція Києва

Іноземці нелегально перебували на території України

Іноземці нелегально перебували на території України

Поліція Києва

Вони проживали в України без необхідних документів

Вони проживали в України без необхідних документів

Поліція Києва

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Троєщинському ринку затримали понад 110 мігрантів, які продавали фрукти і овочі. Троє із них страждали небезпечним інфекційним захворюванням.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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