У Києві на відомому ринку впіймали 17 нелегальних мігрантів: перші фото та відео

У Денянському районі Києва на речовому ринку "Троєщина" поліцейські викрили 17 іноземців, які нелегально перебували на території України.

Це відбулося у рамках операції "Мігрант", яка триватиме до 19 листопада, написала пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Іноземці проживали в України без необхідних документів. Деякі з них потрапили на територію країни незаконно, а в інших – закінчився термін перебування в Україні.

У Києві на відомому ринку впіймали 17 нелегальних мігрантів Скріншот

Порушниками виявились громадяни Азербайджану, Афганістану, Узбекистану, Грузії, Китаю, Народної Республіки Бангладеш, Киргизстану та Вірменії.

Їх притягнули до відповідальності за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає сплату штрафу.

Так, 11 осіб примусово повернуть в країну походження, а ще двом – скорочено терміни тимчасового перебування в Україні.

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців Поліція Києва

Іноземці нелегально перебували на території України Поліція Києва

Вони проживали в України без необхідних документів Поліція Києва

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців Поліція Києва

Іноземці нелегально перебували на території України Поліція Києва

Вони проживали в України без необхідних документів Поліція Києва

У Денянському районі Києва на речовому ринку Троєщина поліцейські викрили 17 іноземців Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Троєщинському ринку затримали понад 110 мігрантів, які продавали фрукти і овочі. Троє із них страждали небезпечним інфекційним захворюванням.

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