У Києві на відомому ринку підірвали гранату

У Києві невідомий чоловік підірвав гранату на території Троєщинського ринку. Вибух пошкодив фасади трьох магазинів.
Підривник втік незабаром після злочину, повідомили на сторінці київської поліції у Facebook. Надзвичайна подія трапилася 25 жовтня приблизно о 1:15.
"Невідомий, проходячи повз торгові кіоски, кинув якийсь предмет, який одразу ж вибухнув. Постраждалих серед людей немає, але пошкоджені фасади трьох магазинів", – уточнюється в дописі.
У Києві трапився вибух на Троєщинському ринку
За попередньою інформацією, вибуховим предметом була граната Ф-1. Зловмиснику інкримінують одразу два злочини: умисне пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
У Києві трапився вибух на Троєщинському ринку
Як писав OBOZREVATEL, 22 жовтня на вулиці Пушкінській, 34, в центрі Києва ввечері прогримів вибух, внаслідок якого загинули дві особи.
Однією з жертв став легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов.
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