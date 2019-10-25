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25 жовтня • оновлено в 10:54
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/ Кримінал

У Києві на відомому ринку підірвали гранату

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У Києві невідомий чоловік підірвав гранату на території Троєщинського ринку. Вибух пошкодив фасади трьох магазинів.

Підривник втік незабаром після злочину, повідомили на сторінці київської поліції у Facebook. Надзвичайна подія трапилася 25 жовтня приблизно о 1:15.

"Невідомий, проходячи повз торгові кіоски, кинув якийсь предмет, який одразу ж вибухнув. Постраждалих серед людей немає, але пошкоджені фасади трьох магазинів", – уточнюється в дописі.

У Києві трапився вибух на Троєщинському ринку

У Києві трапився вибух на Троєщинському ринку

За попередньою інформацією, вибуховим предметом була граната Ф-1. Зловмиснику інкримінують одразу два злочини: умисне пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

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У Києві трапився вибух на Троєщинському ринку

У Києві трапився вибух на Троєщинському ринку

Як писав OBOZREVATEL, 22 жовтня на вулиці Пушкінській, 34, в центрі Києва ввечері прогримів вибух, внаслідок якого загинули дві особи.

Однією з жертв став легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Очередная xoxлообезьяна с гранатой
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