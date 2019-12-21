У Києві на смерть збили двох велосипедистів: подробиці і фото ДТП

У Києві в результаті ДТП на Брест-Литовському шосе загинули двоє велосипедистів – чоловік і жінка.

Як повідомив у Facebook "Київ оперативний", аварія сталася біля зупинки "Пролісок" за участю автомобіля Chevrolet.

"Від отриманих травм велосипедисти померли на місці події", – йдеться у повідомленні. Інші подробиці аварії встановлюють співробітники поліції.

У Києві збили двох велосипедистів Київ оперативний

У Києві збили двох велосипедистів Київ оперативний

У Києві збили двох велосипедистів Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 місяців 2019 року в Україні сталося 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739 осіб.

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