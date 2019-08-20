У Києві на переході авто на смерть збило пішохода. Фото 18+

У Києві біля станції метро "Академмістечко" водій Mercedes на смерть дівчину-пішохода і втік з місця ДТП.
Аварія трапилася в ніч на 20 серпня, повідомляє пресслужба поліції столиці.
Попередньо встановлено, що водій рухався з перевищенням швидкості, в результаті чого збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Удар був настільки сильним, що у потерпілої відірвало ногу та інші частини тіла. Машина протягнула дівчину кілька сот метрів на капоті і лише потім зупинилася.
Після скоєння наїзду водій покинув авто і зник. Прибулі на місце лікарі "швидкої допомоги" лише констатували смерть, пише "Інформатор".
Відзначається, що поліція почала розслідування і розшукує водія авто. Особа загиблої встановлюється.
Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
ДТП в Києві
Інформатор
ДТП в Києві
Інформатор
ДТП в Києві
Інформатор
ДТП в Києві
Інформатор
ДТП в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого автомобіль Range Rover зіткнувся з Tesla і влетів в пішоходів.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".