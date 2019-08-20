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У Києві на переході авто на смерть збило пішохода. Фото 18+

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У Києві біля станції метро "Академмістечко" водій Mercedes на смерть дівчину-пішохода і втік з місця ДТП.

Аварія трапилася в ніч на 20 серпня, повідомляє пресслужба поліції столиці.

Попередньо встановлено, що водій рухався з перевищенням швидкості, в результаті чого збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Удар був настільки сильним, що у потерпілої відірвало ногу та інші частини тіла. Машина протягнула дівчину кілька сот метрів на капоті і лише потім зупинилася.

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Після скоєння наїзду водій покинув авто і зник. Прибулі на місце лікарі "швидкої допомоги" лише констатували смерть, пише "Інформатор".

Відзначається, що поліція почала розслідування і розшукує водія авто. Особа загиблої встановлюється.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Інформатор

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого автомобіль Range Rover зіткнувся з Tesla і влетів в пішоходів.

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Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП поліція
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