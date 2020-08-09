У Києві на Печерську виявлено вибуховий пристрій. Фото

У Києві на Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій

Як повідомила патрульна поліція Києва в Facebook, близько 06:00 біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській охоронці знайшли предмет, схожий на вибухівку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прибувши на місце виклику, інспектори виявили на огорожі мобільний телефон, обмотаний дротами.

Патрульні негайно викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Обгородили прилеглу територію та забезпечили обмеження громадян до знахідки.

Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет.

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють працівники слідчо-оперативної служби, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліцї та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Facebook поліції Києва

Facebook патрульної поліції Києва

Facebook патрульної поліції Києва

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня у Києві біля метро "Лук'янівська" знайшли підозрілий предмет. Однак пізніше в поліції уточнили, що нічого небезпечного на місці не було.