У Києві на мосту повісився чоловік: перші подробиці

У Києві 1 квітня на мосту виявили повішене тіло чоловіка. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Труп був знайдений на вул. Святошинській, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook. Знімати тіло чоловіка довелося рятувальникам.

"Рятувальники КАРС зняли тіло і передали його слідчо-оперативній групі", – додали в соцмережі очевидці.

У Києві на мосту повісився невідомий Facebook dtp.kiev.ua

Про особу чоловіка жодної інформації немає.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в столиці трапилися декілька випадків самогубств у публічних місцях. Спочатку стало відомо, що чоловік повісився в під'їзді біля квартири своєї колишньої дружини.

Через декілька тижнів у квітковому кіоску повісився продавець. За словами його знайомих, чоловікові погрожували через борги.

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