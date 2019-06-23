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У Києві на Марші рівності спробували напасти на політика з Німеччини. Відео

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У неділю, 23 червня, під час Маршу рівності "КиївПрайд" противники акції здійснили спробу нападу на німецьку політикиню Ребекку Гармс.

Невідомий кинувся на учасників акції, але його вчасно відтіснили, повідомила в Twitter журналістка Анастасія Магазова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік кинувся на колону саме в тому місці, де йшла німецька політикина Ребекка Гармс. Його відтіснили, Гармс продовжила рух", – уточнила вона.

Момент нападу

Момент нападу

Скріншот

Поліція затримала чоловіка

Поліція затримала чоловіка

Скріншот

Чоловік намагався вирвати з рук плакати. Його затримала поліція діалогу.

Ребекка Гармс

Ребекка Гармс

ІноЗМІ

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на Марші Рівності "КиївПрайд", який стартував 23 червня о 09:00, відбулися перші сутички, і навіть було чути звук, що нагадують вибух або постріл.

Противники заходу прорвалися в колону, однак правоохоронці стримували натиск і відтіснили їх.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Ребекка Хармс
Місце
УкраїнаКиїв
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Нас на марше, атакуют путинские ФСБэшники !!! Не бойтесь друзья присоединяйтесь, давайте покажем что в Киеве мы "большинство"
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