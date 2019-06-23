У Києві на Марші рівності спробували напасти на політика з Німеччини. Відео

У неділю, 23 червня, під час Маршу рівності "КиївПрайд" противники акції здійснили спробу нападу на німецьку політикиню Ребекку Гармс.
Невідомий кинувся на учасників акції, але його вчасно відтіснили, повідомила в Twitter журналістка Анастасія Магазова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Чоловік кинувся на колону саме в тому місці, де йшла німецька політикина Ребекка Гармс. Його відтіснили, Гармс продовжила рух", – уточнила вона.
Момент нападу
Скріншот
Поліція затримала чоловіка
Скріншот
Чоловік намагався вирвати з рук плакати. Його затримала поліція діалогу.
Ребекка Гармс
ІноЗМІ
Ось момент нападу на колону #KyivPride pic.twitter.com/7B8b3N2FH2- Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 23 червня 2019 р
Чоловік накинувши на колону самє у тому місці, де идет німецький політик Ребекка Гармс. Его віддтіснілі, Гармс продовжено рух. pic.twitter.com/dJGRsDSgj9- Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 23 червня 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, в Києві на Марші Рівності "КиївПрайд", який стартував 23 червня о 09:00, відбулися перші сутички, і навіть було чути звук, що нагадують вибух або постріл.
Противники заходу прорвалися в колону, однак правоохоронці стримували натиск і відтіснили їх.
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