У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом. Ексклюзивні фото

У Києві, біля станції метро "Харківська", 14 квітня спалахнула масштабна пожежа на місцевій електростанції на вулиці Ревуцького, 40.

Під час НП пролунав вибух. Про це дізнались журналісти OBOZREVATEL із власних джерел (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце вже прибули рятувальники. Втім, вогонь наразі продовжує розростатися. Ситуацію вже прокоментували у пресслужбі ДСНС.

У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом

"У нас є інформація про вибух. Нам відомо, що підстанція горить. Дві хвилини тому (о 11:50) ДТЕК "Київські електромережі" надали нам допуск. Наразі подано ствол на гасіння пожежі. Тому зараз все швидко загасять", – зазначили там.

У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом

У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом

У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом

У Києві на лівому березі спалахнула масштабна пожежа з вибухом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва 10 квітня спалахнула масштабна пожежа в господарських приміщеннях супермаркету "Мегамаркет".