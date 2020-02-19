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19 лютого • оновлено в 10:57
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У Києві на Караваєвих дачах знайшли тіло в розірваній куртці. Фото й відео 18+

2.4т
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У середу вранці, 19 лютого, у Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка в розірваній куртці.

Його побачив машиніст одного з потягів. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Під час попереднього огляду медики виявили на тілі травми. Ймовірно, чоловік міг загинути від того, що впав із перону, або ж його збив потяг. На його куртці були свіжі рвані дірки.

У Києві на Караваєвих дачах знайшли тіло у розірваній куртці

У Києві на Караваєвих дачах знайшли тіло у розірваній куртці

Інформатор

Поруч із загиблим був телефон і документи, які допомогли встановити особистість чоловіка. Ним виявився 54-річний житель Житомирської області.

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У Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розірваній куртці

У Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розірваній куртці

Тіло побачив машиніст одного з потягів

Тіло побачив машиніст одного з потягів

Інформатор

У Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розірваній куртці

У Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розірваній куртці

Інформатор

Тіло побачив машиніст одного з потягів

Тіло побачив машиніст одного з потягів

Інформатор

У Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розірваній куртці

У Києві, біля рейок на залізничному вокзалі Караваєві дачі, виявили тіло чоловіка у розірваній куртці

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня в Києві, на залізничній станції "Сирець", поїзд збив чоловіка, який йшов рейками. Від отриманих травм він помер на місці.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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