У Києві під час руху спалахнула маршрутка: з'явилося моторошне відео пожежі

У Києві 1 березня просто під час руху спалахнула масштабна пожежа у маршрутному автобусі.
Моторошна НП трапилася на Солом‘янській площі. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. На місце також прибув автомобіль швидкої допомоги. Наразі інформація про потерпілих відсутня.
У Києві під час руху спалахнула маршрутка
Скріншот
У Києві під час руху спалахнула маршрутка
Скріншот
У Києві під час руху спалахнула маршрутка
Скріншот/Irina Kusa у Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на під'їзді до Києва спалахнув пасажирський автобус. Це помітили патрульні поліцейські, які одразу загасили пожежу.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".