У Києві під час руху спалахнула маршрутка: з'явилося моторошне відео пожежі

У Києві 1 березня просто під час руху спалахнула масштабна пожежа у маршрутному автобусі.

Моторошна НП трапилася на Солом‘янській площі. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. На місце також прибув автомобіль швидкої допомоги. Наразі інформація про потерпілих відсутня.

У Києві під час руху спалахнула маршрутка Скріншот

У Києві під час руху спалахнула маршрутка Скріншот

У Києві під час руху спалахнула маршрутка Скріншот/Irina Kusa у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на під'їзді до Києва спалахнув пасажирський автобус. Це помітили патрульні поліцейські, які одразу загасили пожежу.

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