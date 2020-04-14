У Києві на хабарі в $25 тисяч взяли чоловіка зі "зв'язками" в Офісі президента

Марина Ліснічук Кримінал 15:40, 14.04.2020 Оновлено: 16:58, 14.04.2020

У Києві правоохоронці викрили зловмисника на спробі одержати 25 тисяч доларів США за працевлаштування на високу посаду в органах державної влади.

Операцію провели співробітники прокуратури Полтавщини спільно з СБУ та Нацполіцією. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, затриманий, представившись впливовою людиною, яка має зв’язки в Кабінеті міністрів України та Офісі президента, за гроші запропонував особі вирішити питання про працевлаштування на посаду заступника керівника Аграрного фонду України.

Після отримання у власному автомобілі коштів чоловік намагався втекти, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з металевою опорою.

За даними слідства, досудове розслідування триває. За місцем проживання фігуранта схеми проводяться обшуки.

Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), та обрання запобіжного заходу.

gp.gov.ua
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