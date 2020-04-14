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14 квітня • оновлено в 17:01
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У Києві на хабарі в $25 тисяч взяли чоловіка зі "зв'язками" в Офісі президента

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У Києві правоохоронці викрили зловмисника на спробі одержати 25 тисяч доларів США за працевлаштування на високу посаду в органах державної влади.

Операцію провели співробітники прокуратури Полтавщини спільно з СБУ та Нацполіцією. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередньою інформацією, затриманий, представившись впливовою людиною, яка має зв’язки в Кабінеті міністрів України та Офісі президента, за гроші запропонував особі вирішити питання про працевлаштування на посаду заступника керівника Аграрного фонду України.

У Києві на хабарі в $25 тисяч взяли чоловіка зі "зв'язками" в Офісі президента

Після отримання у власному автомобілі коштів чоловік намагався втекти, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з металевою опорою.

За даними слідства, досудове розслідування триває. За місцем проживання фігуранта схеми проводяться обшуки.

Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру в шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), та обрання запобіжного заходу.

У Києві на хабарі в $25 тисяч взяли чоловіка зі "зв'язками" в Офісі президента

gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка збираються усунути з посади та відправити під домашній арешт через призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
затримання Служба безпеки України Національна поліція України
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий коppупционный peжим.
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Кияни Кримінал

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