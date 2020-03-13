У Києві на форум запросили "фаната Путіна", який вважає українців недонародом: мережа розгнівалася

У Києві планують провести Psy Forum 2020, на ньому виступить скандальний ректор Східноєвропейського інституту психоаналізу, доктор психологічних наук Михайло Решетніков, який захоплювався президентом Росії Володимиром Путіним і критикував український народ.

Про участь Решетнікова у форумі йдеться на офіційному сайті заходу. Він має відбутися 7-8 червня. У мережі організатори вже відреагували на гнів українців.

Так, психолог у своєму інтерв'ю сайту Naked science говорив, що для росіян "щастя, що у них є Путін", а спільна історія, культура і мова українців "не роблять їх народом".

У Києві на форум запросили "фаната Путіна". Ілюстрація

Наводимо скандальні цитати Решетнікова:

"Я не належу до тих, хто схильний нескінченно захоплюватися чинною владою, але це наше щастя, що зараз у нас є лідер такого масштабу, як Путін. Без його рішучості і розуміння ситуації наш "болотний Майдан" цілком міг би привести до влади якогось Яценюка-Навального".

"Ні спільність мови і культури, ні спільність історії, як показує український досвід (наприклад, західних і центральних областей), не роблять людей народом".

У мережі вже відреагували на запрошення скандального психолога до Києва. Наприклад, на ситуацію вже поскаржилася журналістка Ольга Духнич на сторінці у Facebook.

"Я думаю, багатьом українцям-непсихологам буде цікаво познайомитися з Решетніковим, який любить поміркувати про Україну як недонацію, похвалити Путіна... Гадаю, він і до Криму приїздить час від часу", – написала вона.

Інформація з сайту Psy Forum Скріншот

Під постом представниця організаторів Юлія Заулична вже прокоментувала ситуацію. За її словами, з Решетніковим була проведена розмова в мережі через запити учасників форуму про діяльність чоловіка.

"Звісно, жодних політичних тем і коментарів ми на форумі з психології порушувати не планували. І не думали, що це викличе таку бурю негативних коментарів і емоцій, адже своєю місією бачимо можливість надати учасникам форуму якомога більше інформації в усіх напрямках психології. Ми, зі свого боку, переглянемо кандидатуру Решетнікова на форумі, якщо його присутність так бентежить і викликає такі емоції", – написала вона і додала, що організатори позиціонують себе як українська компанія.

За словами дівчини, вони не перевірили інформацію про політичну позицію психолога, тому і виникла така ситуація.

Коментар організаторів Psy Forum Скріншот

Коментар організаторів Psy Forum Скріншот

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