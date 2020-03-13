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13 березня • оновлено в 11:55
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У Києві на форум запросили "фаната Путіна", який вважає українців недонародом: мережа розгнівалася

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У Києві планують провести Psy Forum 2020, на ньому виступить скандальний ректор Східноєвропейського інституту психоаналізу, доктор психологічних наук Михайло Решетніков, який захоплювався президентом Росії Володимиром Путіним і критикував український народ.

Про участь Решетнікова у форумі йдеться на офіційному сайті заходу. Він має відбутися 7-8 червня. У мережі організатори вже відреагували на гнів українців.

Так, психолог у своєму інтерв'ю сайту Naked science говорив, що для росіян "щастя, що у них є Путін", а спільна історія, культура і мова українців "не роблять їх народом".

У Києві на форум запросили "фаната Путіна". Ілюстрація

У Києві на форум запросили "фаната Путіна". Ілюстрація

Наводимо скандальні цитати Решетнікова:

"Я не належу до тих, хто схильний нескінченно захоплюватися чинною владою, але це наше щастя, що зараз у нас є лідер такого масштабу, як Путін. Без його рішучості і розуміння ситуації наш "болотний Майдан" цілком міг би привести до влади якогось Яценюка-Навального".

"Ні спільність мови і культури, ні спільність історії, як показує український досвід (наприклад, західних і центральних областей), не роблять людей народом".

У мережі вже відреагували на запрошення скандального психолога до Києва. Наприклад, на ситуацію вже поскаржилася журналістка Ольга Духнич на сторінці у Facebook.

"Я думаю, багатьом українцям-непсихологам буде цікаво познайомитися з Решетніковим, який любить поміркувати про Україну як недонацію, похвалити Путіна... Гадаю, він і до Криму приїздить час від часу", – написала вона.

Інформація з сайту Psy Forum

Інформація з сайту Psy Forum

Скріншот

Під постом представниця організаторів Юлія Заулична вже прокоментувала ситуацію. За її словами, з Решетніковим була проведена розмова в мережі через запити учасників форуму про діяльність чоловіка.

"Звісно, жодних політичних тем і коментарів ми на форумі з психології порушувати не планували. І не думали, що це викличе таку бурю негативних коментарів і емоцій, адже своєю місією бачимо можливість надати учасникам форуму якомога більше інформації в усіх напрямках психології. Ми, зі свого боку, переглянемо кандидатуру Решетнікова на форумі, якщо його присутність так бентежить і викликає такі емоції", – написала вона і додала, що організатори позиціонують себе як українська компанія.

За словами дівчини, вони не перевірили інформацію про політичну позицію психолога, тому і виникла така ситуація.

Коментар організаторів Psy Forum

Коментар організаторів Psy Forum

Скріншот

Коментар організаторів Psy Forum

Коментар організаторів Psy Forum

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозну ексміську голову Слов'янська Нелю Штепу, яка заявила про намір знову балотуватися, спіймали в київському торговельному центрі "Орнамент" за покупками.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Golan Sim
Golan Sim
Решетников таки-да прав - галичане на самом деле не являются украинцами и обладают всеми чертами моральной и физической деградации.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я тоже считаю, как и многие мои родственники и знакомые, что нам очень повезло с Путиным... хоть стали чувствовать себя людьми... погуглите сколько покупают новых машин и квартир в России, сравните с Украиной и сами все поймете...
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2
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фил филька
фил филька
упорышей мало но гадят они так что создается впечатление что их много. стоит признать что в части высеров эти упорыши талантливы)
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