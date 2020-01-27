У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату: відео з місця події

У Подільському районі Києва на дитячому майданчику, що на вулиці Івана Виговського, 11а, прибиральники виявили гранату.

Подія трапилася 27 січня. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Територію вже обгородили, на місце викликали вибухотехніків.

У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва невідомий кинув пляшку з вікна багатоповерхового житлового будинку, ледь не вбивши двох дітей на дитмайданчику.

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