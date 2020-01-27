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27 січня • оновлено в 13:43
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У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату: відео з місця події

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У Подільському районі Києва на дитячому майданчику, що на вулиці Івана Виговського, 11а, прибиральники виявили гранату.

Подія трапилася 27 січня. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Територію вже обгородили, на місце викликали вибухотехніків.

У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату

У Києві на дитячому майданчику знайшли гранату

Скріншот

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У Києві на дитячому майданчику вбили чоловіка: перші деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва невідомий кинув пляшку з вікна багатоповерхового житлового будинку, ледь не вбивши двох дітей на дитмайданчику.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Украина. Реалии.
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