У Києві на дитячому майданчику чоловікові встромили ножа в спину: перші фото й подробиці

У Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем у спину.

Інцидент трапився 30 жовтня. Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що відбулося. Про це написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Двоє осіб перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони йшли вулицею, коли одному з них раптово нанесли удар у спину. Потерпілий отримав проникне поранення, його терміново госпіталізували.

У Києві на дитячому майданчику чоловікові встромили ножа в спину Інформатор

Чоловіки не змогли описати нападника, адже обидвоє були п'яні.

У Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем в спину Інформатор

Інцидент трапився 30 жовтня Інформатор

Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що відбулося Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в середу, 16 жовтня, на дитячому майданчику спіймали чоловіка, який нібито мав ніж і поводився "неадекватно". Його затримала охоронна компанія на території ЖК "Яскравий".

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