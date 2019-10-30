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30 жовтня • оновлено в 13:05
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У Києві на дитячому майданчику чоловікові встромили ножа в спину: перші фото й подробиці

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У Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем у спину.

Інцидент трапився 30 жовтня. Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що відбулося. Про це написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Двоє осіб перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони йшли вулицею, коли одному з них раптово нанесли удар у спину. Потерпілий отримав проникне поранення, його терміново госпіталізували.

У Києві на дитячому майданчику чоловікові встромили ножа в спину

У Києві на дитячому майданчику чоловікові встромили ножа в спину

Інформатор

Чоловіки не змогли описати нападника, адже обидвоє були п'яні.

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У Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем в спину

У Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем в спину

Інформатор

Інцидент трапився 30 жовтня

Інцидент трапився 30 жовтня

Інформатор

Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що відбулося

Потерпілий і його супутник не змогли пояснити поліцейським, що відбулося

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в середу, 16 жовтня, на дитячому майданчику спіймали чоловіка, який нібито мав ніж і поводився "неадекватно". Його затримала охоронна компанія на території ЖК "Яскравий".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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