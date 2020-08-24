У Києві на День Незалежності "замінували" аеропорт, метро і мости

У Києві під час святкувань Дня Незалежності, 24 серпня, невідомі заявили про нібито замінування аеропорту "Київ", декількох станцій метро, мостів та адміністративної будівлі в центрі столиці.

З деяких об’єктів довелося евакуювати сотні людей, та, на щастя, інформація про загрозу виявилася неправдивою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

"До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торговельного центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" й площі Майдан Незалежності, – зазначалося в повідомленні.

У столичній поліції додали, що за вказаними адресами одразу виїхали правоохоронці. Також на місцях працювали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби й кінологи зі службовими собаками, які оглядали прилеглі території.

Правоохоронці й вибухотехніки перевірили "заміновані" об’єкти в столиці

Відомо, що під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали з терміналів понад 150 пасажирів. Хоча після пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби, а також працівників відділу поліції в аеропорту вибухонебезпечних і підозрілих предметів не було виявлено. У результаті "Київ" відновив роботу.

Жодних небезпечних предметів або речовин не було знайдено і після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станцій метро "Хрещатик" і Майдану Незалежності.

Водночас у столичній поліції додали, що продовжують здійснювати перевірку інших об'єктів.

Згодом у пресслужбі столичного метро підкреслили, що станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" було знову відкрито на вхід та вихід.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" – повідомили там.

Скриншот повідомлення (Facebook Поліція Києва)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня з’явилася інформація про "замінування" будівлі Шевченківського районного суду міста Києва. Через це установа призупинила роботу.