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26 лютого • оновлено в 21:23
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У Києві на чоловіка впала кабіна фури: моторошне фото 18+

3.7т
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У середу, 26 лютого, в Києві на чоловіка впала кабіна фури. Від отриманих травм він помер на місці.

Трагедія сталася на території колишнього автопарку в Голосіївському районі столиці, коли загиблий лагодив вантажівку, повідомляє Київ оперативний.

На місце викликали рятувальників, правоохоронців та "швидку".

Увага! Фото 18+

У Києві на чоловіка впала кабіна фури

У Києві на чоловіка впала кабіна фури

Київ оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Харківській області перекинулася фура, яка перевозила 180 свиней.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
смерть
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