У Києві на чоловіка впала кабіна фури: моторошне фото 18+

У середу, 26 лютого, в Києві на чоловіка впала кабіна фури. Від отриманих травм він помер на місці.

Трагедія сталася на території колишнього автопарку в Голосіївському районі столиці, коли загиблий лагодив вантажівку, повідомляє Київ оперативний.

На місце викликали рятувальників, правоохоронців та "швидку".

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У Києві на чоловіка впала кабіна фури Київ оперативний

На вулиці промисловій, 1 (Голосіївський район), на территории колишня автопарку, около 16:15 ставить трагічній випадок: чоловік Лагодів вантажівку (фуру), заліз під кабіну и в цею момент вона впала.

Терміново віклікалі рятувальніків # ДСНС та швидку, но, на жаль ... pic.twitter.com/N0WQm7v0WL - Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 26, 2020

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Харківській області перекинулася фура, яка перевозила 180 свиней.

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