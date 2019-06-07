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/Кримінал

У Києві на автобазі спалахнула сильна пожежа: кілька авто не врятували. Фото і відео

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві в ніч на 7 червня на вулиці Гната Хоткевича сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє "Інформатор", вогонь виник на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч авто.

Попередньо встановлено, що ангар був занедбаним складським приміщення. Вогонь поширився на площу близько 120 квадратних метрів. Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас.

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Також полум'я перейшло на машини, що стояли поруч. В результаті три авто згоріли дотла. У пожежі ніхто не постраждав.

В гасінні пожежі задіяли дев'ять одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу. Точні причини виникнення пожежі встановлюються.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

інформатор

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

інформатор

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

інформатор

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

інформатор

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

інформатор

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Василькові Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" спалахнула масштабна пожежа.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пожежаавтоГосЧС
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