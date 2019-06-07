У Києві на автобазі спалахнула сильна пожежа: кілька авто не врятували. Фото і відео

У Києві в ніч на 7 червня на вулиці Гната Хоткевича сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє "Інформатор", вогонь виник на території колишньої автомобільної бази. Полум'я охопило приміщення і перекинулося на припарковані поруч авто.

Попередньо встановлено, що ангар був занедбаним складським приміщення. Вогонь поширився на площу близько 120 квадратних метрів. Споруда повністю вигоріла всередині, залишився лише металевий каркас.

Також полум'я перейшло на машини, що стояли поруч. В результаті три авто згоріли дотла. У пожежі ніхто не постраждав.

В гасінні пожежі задіяли дев'ять одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу. Точні причини виникнення пожежі встановлюються.

Пожежа в Києві інформатор

Пожежа в Києві інформатор

Пожежа в Києві інформатор

Пожежа в Києві інформатор

Пожежа в Києві інформатор

Пожежа в Києві інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Василькові Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" спалахнула масштабна пожежа.

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