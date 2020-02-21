У Києві, на будинку на вулиці Саксаганського, 43б, який є пам'яткою архітектури, помітили нову надбудову. Як виявилося, дозволів на її зведення не видавалося.

Як написало видання "Хмарочос", мешканці будинку поскаржилися на сусідів, які почали розбудовувати квартиру на останьому поверсі. Водночас ті заявили, що мають дозвіл від керуючої компанії Голосіївського району, але лише на ремонт даху над своєю квартирою, без зміни конструкції споруди (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами жителів будинку, на ньому вже пішли тріщини, а власниця квартири №17 на останньому поверсі Ольга Сировацька знесла оригінальні дерев’яні перекриття, змінила розведення гарячої води на горищі та почала будівельні роботи на даху.

У Києві на архітектурній пам'ятці помітили незграбну надбудову Інформатор

Як журналістам стало відомо з припису Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, у Сировацької немає жодних дозволів на зведення надбудови на пам’ятці архітектури, від неї не отримували на погодження жодної проєктної документації, і охоронний договір теж не укладався.

А у Департаменті архітектурно-будівельного контролю КМДА журналістам також розповіли, що власниця повідомляла лише про "реконструкцію квартири №17 в межах геометричних розмірів та без зміни зовнішньої конфігурації". Тому департаментом було розпочато відповідну перевірку.

У Києві на архітектурній пам'ятці помітили незграбну надбудову Інформатор

У Києві на архітектурній пам'ятці помітили незграбну надбудову Інформатор

У Києві на архітектурній пам'ятці помітили незграбну надбудову Інформатор

У Києві на архітектурній пам'ятці помітили незграбну надбудову Інформатор

У Києві на архітектурній пам'ятці помітили незграбну надбудову Інформатор

Інформація щодо надбудови на архітектурній пам'ятці у Києві Хмарочос

Інформація щодо надбудови на архітектурній пам'ятці у Києві Хмарочос

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва, на вулиці Саксаганського, помітили черговий величезний "цар-балкон". Фото прибудови викликало справжній ажіотаж у мережі.

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