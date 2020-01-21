Торгували "брендами": у Києві мережа магазинів попалася на фальсифікаті

У вівторок, 21 січня, в Києві поліція прийшла з обшуками в магазини відомої торгової мережі через продаж фальсифікату.

Співробітники СУ ГУ Національної поліції в м. Києві нагрянули майже на 2 десятки точок разом із оперативниками Державної фіскальної служби. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За версією слідства, через торгову мережу "Конфіскат" здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

У Києві торговельна мережа попалася на фальсифікаті ruffnews.ru

Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася в Україну, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення в Україну з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

Обшуки влаштували по 17 адресами магазинів у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

У Києві мережа "Конфіскат" попалася на фальсифікаті Прокуратура Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів провела перевірку вершкового масла в Україні і виявила: кожна 5 пачка – фальсифікат.

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