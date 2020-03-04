У Деснянському районі Києва, у квартирі будинку на вулиці Теодора Драйзера, 20а, жінка знайшла повішеним свого 20-річного сина.

Трагедія трапилася в ніч на 4 березня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка зайшла до квартири і в одній з кімнат виявила свого сина повішеним. Тоді вона сама зняла хлопця з петлі. Він був уже мертвим.

У Києві мати знайшла повішеним сина Інформатор

Поліцейські з'ясували, що хлопець вів звичайний спосіб життя – не пив, не курив і не мав психічних відхилень. Юнакові було лише 20 років. Передсмертної записки той не залишив, але на моніторі комп'ютера була інструкція, як зробити петлю.

У Києві мати знайшла повішеним сина Інформатор

У Києві мати знайшла повішеним сина Інформатор

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