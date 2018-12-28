У Києві мати втопила власних дітей: у справі відбувся новий поворот

Підозрювану у вбивстві власних дітей киянку Катерину Бабкіну визнали психічно хворою і помістили на лікування у клініку.

Експертиза, проведена в межах розслідування утоплення Ганни і Данила Бабкіних, визнала жінку неосудною, пише УНН.

"Катерина нині у медичній установі закритого режиму. Це майже те ж, що й СІЗО, тільки на території лікарні. Вона обмежена у пересуванні, не має можливості виходити із приміщення, у якому перебуває", — повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Загиблі діти Київ Оперативний

Скільки часу займе лікування Катерини — поки не відомо. Лікарі стверджують, що виписка залежатиме від її психологічного стану в динаміці.

Місце вбивства Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня Аню і Данила Бабкіних знайшли мертвими в одному із озер Києва. Під підозру потрапила їхня мати, яка зникла одразу після смерті дітей. Жінку затримали в іншій області у неадекватному стані.

Слідству Катерина Бабкіна заявила, що вбила дітей, тому що "так для них буде краще". Також вона повідомила, що хотіла накласти на себе руки, але не змогла.