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/Кримінал

У Києві мати втопила власних дітей: у справі відбувся новий поворот

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Підозрювану у вбивстві власних дітей киянку Катерину Бабкіну визнали психічно хворою і помістили на лікування у клініку.

Експертиза, проведена в межах розслідування утоплення Ганни і Данила Бабкіних, визнала жінку неосудною, пише УНН.

"Катерина нині у медичній установі закритого режиму. Це майже те ж, що й СІЗО, тільки на території лікарні. Вона обмежена у пересуванні, не має можливості виходити із приміщення, у якому перебуває", — повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Загиблі діти

Загиблі діти

Київ Оперативний

Скільки часу займе лікування Катерини — поки не відомо. Лікарі стверджують, що виписка залежатиме від її психологічного стану в динаміці.

Місце вбивства

Місце вбивства

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня Аню і Данила Бабкіних знайшли мертвими в одному із озер Києва. Під підозру потрапила їхня мати, яка зникла одразу після смерті дітей. Жінку затримали в іншій області у неадекватному стані.

Слідству Катерина Бабкіна заявила, що вбила дітей, тому що "так для них буде краще". Також вона повідомила, що хотіла накласти на себе руки, але не змогла.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Іванова Люся
Іванова Люся
Ага ,значіть вбити дітей ,мотивующи,"так для них буде краще" тут її голову "дурка"накрила,а самогубство свершить тут "дурка" не накрила .
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