МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+

107.1тЧитати матеріал російською

36-річна мешканка Києва на ім'я Катерина, яка працювала в дитячому садку, втопила в озері своїх сина і дочку.

Як передає "Київ Оперативний", напередодні правоохоронці повідомили про розшук Анни і Данила Бабкіних (2012 і 2013 р.н. відповідно), але в неділю, 28 жовтня, їх знайшли мертвими.

"Все почалося з того, що батькові зателефонував невідомий і повідомив, що знайшов телефон його дитини. Він поїхав на зустріч, забрав телефон і поїхав за місцем проживання дітей і їх матері. Двері в квартиру були відчинені, а вдома нікого не виявилося", - сказано в повідомленні.

У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+

Напередодні Катерина не вийшла на роботу в дитсадок і не привела туди своїх дітей. Також вона нібито через хворобу дітей відпросила їх з гуртка фігурного катання.

Новини
''Розбила ніс і роздягала при всіх'': вчителька влаштувала дітям ''пекло'' на Хмельниччині

"На вуха був поставлений весь особовий склад поліції і області. Через кілька годин Катерину Володимирівну затримали правоохоронці Чернігова. Уже в Києві вона зізналася, що втопила дітей в озері Дарницького району. Сама теж хотіла, але не змогла", - інформує джерело.

У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+
У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+

Зараз жінка проходить обстеження в лікарні. Відзначається, що Катерина, батьки якої проживають у окупованому Криму, ніколи не була помічена за вживанням алкоголю.

У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+
У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+
У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+
У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+
У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+
У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+

У поліції також розповіли, що заяву про розшук подав чоловік, який стверджував, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей і пропала. На допиті вона плуталася в свідченнях, а після затримання стверджувала, що діти пішли купатися на озеро.

Зараз ведеться слідство за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією - без вісті зниклі. Підозрюваної загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

З'ясувалося, що Бабкіна перед тим, як втопити в озері своїх малолітніх дітей, відвела їх в піцерію і нагодувала.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно українська вчителька потрапила в скандал через звинувачення в знущаннях над учнями молодших класів.

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
221
8
Смішно
5
Цікаво
291
Сумно
38
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хоминский Александр
Хоминский Александр
Конченая дебилка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Дичь какая, доскакались твари поганые, уже детей стали топить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Где там Бабченко со стёбом и со статьёй: "я вас предупреждал хохлы"....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги