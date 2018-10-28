У Києві мати втопила дітей в озері: всі подробиці, фото і відео 18+

36-річна мешканка Києва на ім'я Катерина, яка працювала в дитячому садку, втопила в озері своїх сина і дочку.

Як передає "Київ Оперативний", напередодні правоохоронці повідомили про розшук Анни і Данила Бабкіних (2012 і 2013 р.н. відповідно), але в неділю, 28 жовтня, їх знайшли мертвими.

"Все почалося з того, що батькові зателефонував невідомий і повідомив, що знайшов телефон його дитини. Він поїхав на зустріч, забрав телефон і поїхав за місцем проживання дітей і їх матері. Двері в квартиру були відчинені, а вдома нікого не виявилося", - сказано в повідомленні.

Напередодні Катерина не вийшла на роботу в дитсадок і не привела туди своїх дітей. Також вона нібито через хворобу дітей відпросила їх з гуртка фігурного катання.

"На вуха був поставлений весь особовий склад поліції і області. Через кілька годин Катерину Володимирівну затримали правоохоронці Чернігова. Уже в Києві вона зізналася, що втопила дітей в озері Дарницького району. Сама теж хотіла, але не змогла", - інформує джерело.

Зараз жінка проходить обстеження в лікарні. Відзначається, що Катерина, батьки якої проживають у окупованому Криму, ніколи не була помічена за вживанням алкоголю.

У поліції також розповіли, що заяву про розшук подав чоловік, який стверджував, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей і пропала. На допиті вона плуталася в свідченнях, а після затримання стверджувала, що діти пішли купатися на озеро.

Зараз ведеться слідство за фактом умисного вбивства з додатковою кваліфікацією - без вісті зниклі. Підозрюваної загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

З'ясувалося, що Бабкіна перед тим, як втопити в озері своїх малолітніх дітей, відвела їх в піцерію і нагодувала.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно українська вчителька потрапила в скандал через звинувачення в знущаннях над учнями молодших класів.