У Києві масово "замінували" ТРЦ: людей екстрено евакуюють

У Києві, в середу, 27 березня масово надійшли повідомлення про мінування торгових центрів.

Зокрема, на лінію екстрених служб близько 16:25 надійшов виклик про замінування ТРЦ "SkyMall" за адресою проспект Генерала Ватутіна, 2т, повідомили в прес-службі ДСНС.

На місце оперативно прибули рятувальні служби, які евакуювали відвідувачів та персонал і почали перевірку на наявність вибухівки.

О 16:40 надійшов виклик від адміністрації ТРЦ "Gulliver". Людей із будівлі також евакуювали. За адресою площа Спортивна, 1а прибули правоохоронці, медики і пожежники. При цьому стало відомо, що доступ у будівлю через деякий час відкрили.

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

На сторінці dtp.kiev.ua у соцмережах повідомили також про "мінування" ТРЦ "Україна". За місцем виклику прибула поліція. Обставини НП поки невідомі.

У прес-службі МВС повідомили, що "заміновані" були три ТРЦ і один розважальний клуб у чотирьох районах столиці. Правоохоронці ініціювали вирішення питання про відкриття кримінальних проваджень.

Примітно, що перед цим, 27 березня близько 12:15 на лінію екстрених служб надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 28 листопада пройшла евакуація одразу в трьох торгових центрах: Silver Breeze, ТРЦ Ocean Plaza і "Квадрат".

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