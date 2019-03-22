У Києві маршрутка збила трьох осіб на переході: з'явилися нові подробиці ДТП

У Києві водій маршрутки №155, який збив 21 березня трьох пішоходів на переході, був затриманий і дав свідчення правоохоронцям.

Крім цього, експертна комісія буде перевіряти компанію-перевізника, КП "Київпастранс". Результати розслідування будуть оприлюднені у відкритому доступі, написав столичний голова Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео аварії, доскрольте до кінця сторінки).

"Експерти працюють на місці, щоб з'ясувати причину жахливої ДТП", ‒ повідомив Кличко.

У прес-службі "Київпастранс" також підтвердили, що слідча комісія почала встановлювати всі деталі події.

За словами очевидців аварії, водій був тверезим. Про це вони написали під публікацією відео ДТП в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

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"Водій не був п'яний, був теж у непритомному стані, не розумів нічого. Всіх забрали живими, "найважча" жінка ‒ яка була під маршруткою", ‒ написала одна з коментаторів.

Цю інформацію підтвердили і правоохоронці, пише УНН. Найсильніші травми отримала жінка 1989 року народження. Дві її старші сестри також госпіталізовані, але їхній стан не оцінюється як важкий.

Усіх потерпілих сестер госпіталізували з місця аварії. Розлючені свідки події почали бити водія відразу після того, як він вийшов з транспорту.

Як писав OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва пізно ввечері 5 червня 2018 маршрутне таксі насмерть збило жінку. За словами свідків, жертва переходила дорогу на пішохідному переході Тульської площі, коли в неї влетіла маршрутка №192.

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