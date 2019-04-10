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/Кримінал

У Києві маршрутка збила пішохода: перші деталі

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У Дніпровському районі Києва водій маршрутки №555 збив пішохода. Надзвичайна подія трапилася 10 квітня на вул. Курнатовського.

Інформація про стан потерпілого з'ясовується. Фотографії з місця ДТП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"Водій маршрутки №555 (вул. Кибальчича – ДВРЗ. – Ред.) збив пішохода на вул. Курнатовського. На місце приїхали медики швидкої допомоги", – уточнили в соцмережі.

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Маршрутка збила пішохода

Маршрутка збила пішохода

Facebook "Київ Оперативний"

На опублікованому знімку видно, що поряд із місцем аварії стоїть знак пішохідного переходу.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі під номером 155 наїхав на трьох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху. Дві жінки були в тяжкому стані.

Водій заявив, що у автобуса відмовили гальма.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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