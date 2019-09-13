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13 вересня • оновлено в 10:22
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У Києві маршрутка збила пішохода: моторошні фото і відео 18+

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У четвер, 12 вересня, в Києві біля станції метро "Шулявська" трапилася смертельна ДТП. На проспекті Перемоги, 45 маршрутний автобус №465 (ж/м Виноградар - Залізничний вокзал "Південний") збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

Аварія трапилася близько 22:10. Автобус їхав проспектом Перемоги в бік Нивок, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами водія, коли автобус проїжджав кіностудію імені Довженка, на дорогу вилетів чоловік. Він хотів перебігти на інший бік, а вже на трасі зрозумів, що бар'єрне огородження завадить і почав повертатися на пішохідну зону. Саме тоді на нього наїхала маршрутка.

У Києві маршрутка збила пішохода

У Києві маршрутка збила пішохода

Інформатор

У момент ДТП в автобусі перебували знайомі водія. Після зіткнення, потерпілий ще був живий, тому йому спробували надати першу допомогу і викликали "швидку". Але коли вона приїхала, медики змогли тільки констатувати смерть пішохода.

У загиблого не виявили документів, на вигляд йому близько 50-60 років. Особистість встановити не вдалося.

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Також з'явилася інформація про те, що водій спочатку сказав, що перевозить тільки робітників і автобус не є громадським транспортом. Але поліцейські встановили, що транспорт є маршруткою №465.

У Києві біля станції метро "Шулявська" трапилася смертельна ДТП

У Києві біля станції метро "Шулявська" трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Маршрутний автобус №465 збив чоловіка

Маршрутний автобус №465 збив чоловіка

Інформатор

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

Інформатор

У Києві біля станції метро "Шулявська" трапилася смертельна ДТП

У Києві біля станції метро "Шулявська" трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Маршрутний автобус №465 збив чоловіка

Маршрутний автобус №465 збив чоловіка

Інформатор

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Бориспіль Київської області в п'ятницю, 6 вересня, на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який перетинав дорогу. Буквально через кілька днів на тому ж місці трапилася аналогічна ДТП.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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