У Києві маршрутка на повному ходу влетіла у вантажівку: 15 постраждалих. Фото і відео з місця ДТП

У понеділок, 24 лютого, в Києві трапилася ДТП за участю фури і маршрутного автобуса №474 з людьми в салоні. За різними даними, постраждали до 15 осіб.

Аварія сталася біля станції метро "Бориспільська". Маршрутка на повному ходу в'їхала в задню частину вантажного автомобіля, повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Біля станції метро "Бориспільська" маршрутка №474 (метро Харківська – Бортничі), Держзнак АІ0943МР, із людьми в салоні на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки... Госпіталізовано 11 осіб", – ідеться в повідомленні.

У Києві на "Бориспільській" маршрутка влетіла у вантажівку

У Києві на "Бориспільській" маршрутка влетіла у вантажівку

У свою чергу в Telegram-каналі Kyiv Live уточнили, що постраждали 15 осіб. На місце ДТП прибули шість карет швидкої допомоги і поліція.

У Києві на "Бориспільській" маршрутка влетіла у вантажівку Kyiv Live

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві зіткнулися Audi і маршрутка №137. У результаті сильно постраждали чотири особи, серед них вагітна пасажирка легковика.

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