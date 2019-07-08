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У Києві маленькі діти випали з вікон висоток: що відомо

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Протягом доби у Києві з вікон житлових будинків випали двоє 2-річних дітей. Незважаючи на велику висоту, малюки залишилися живі.

Як повідомили OBOZREVATEL медики, 7 липня з восьмого поверху на вул. Чорнобильській, 10, у Святошинському районі, впав хлопчик. Дитина отримала черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота і була доставлена до дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Як стало відомо, малюк сперся на москітну сітку.

Дитина сперался на москітну сітку і випала з 8 поверху

Дитина сперался на москітну сітку і випала з 8 поверху

Google. Maps

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Того ж дня з п'ятого поверху житлового будинку по вул. Йорданській випала дівчинка. Вона отримала травму голови, живота, грудної клітини і також була доставлена в "Охматдит".

Дівчинка впала з 5 поверху

Дівчинка впала з 5 поверху

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейські і медики порадили батькам, як убезпечити своїх дітей від падіння з вікон. Подібні події нерідко закінчуються трагедією.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дітикримінал
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