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/Кримінал

Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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У Києві малюки випали з вікон висоток: що відомо

62.4тЧитати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва двоє маленьких дітей випали з вікон висотних будівель і дивом залишилися живі.

Як повідомили OBOZREVATEL медики, 22 травня з балкона третього поверху на вул. Бориса Гмирі, 5 а випав 2-річний хлопчик.

Малюк отримав серйозні травми і був доставлений у дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

У Києві малюки випали з вікон висоток: що відомо

Google. Maps

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Увечері того ж дня з другого поверху висотки по вул. Ревуцького, 34 а впала однорічна дівчинка. Як стало відомо, вона сперлася на москітну сітку.

Постраждала отримала травми і також була доставлена в "Охматдит".

У Києві малюки випали з вікон висоток: що відомо
У Києві малюки випали з вікон висоток: що відомо

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області в ставку потонули малолітні брат і сестра. За словами місцевих жителів, одна дитина впала у воду, а інша намагалася врятувати.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналдіти
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Ругульё, это у вас в столице такие убогие дома? Ну вы и нищеброды, украинзге мир)))
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