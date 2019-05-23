У Києві малюки випали з вікон висоток: що відомо

У Дарницькому районі Києва двоє маленьких дітей випали з вікон висотних будівель і дивом залишилися живі.
Як повідомили OBOZREVATEL медики, 22 травня з балкона третього поверху на вул. Бориса Гмирі, 5 а випав 2-річний хлопчик.
Малюк отримав серйозні травми і був доставлений у дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".
Google. Maps
Увечері того ж дня з другого поверху висотки по вул. Ревуцького, 34 а впала однорічна дівчинка. Як стало відомо, вона сперлася на москітну сітку.
Постраждала отримала травми і також була доставлена в "Охматдит".
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області в ставку потонули малолітні брат і сестра. За словами місцевих жителів, одна дитина впала у воду, а інша намагалася врятувати.
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