У Києві майор СБУ "продавав" посаду за $3 тисячі, йому загрожує 10 років в'язниці

Співробітник відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки в Києві та області 6 липня був затриманий на хабарі в загальній сумі 3 тисячі доларів.

Попередньо, майор СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вирішення питання працевлаштування в Службі безпеки, йдеться на сайті ДБР.

Затримання (в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 КК) провели слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві під час передачі підозрюваному 1 тисячі доларів.

Майор СБУ погорів на хабарі. dbr.gov.ua

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини майору СБУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Майор СБУ погорів на хабарі. dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше підполковника Служби безпеки викрили на вимаганні хабаря в 250 тисяч доларів. Гроші він вимагав за нерозголошення відомостей про обставини смерті народного депутата.