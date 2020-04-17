У Києві лікарі цинічно відмовилися допомогти жорстоко побитому ветерану АТО: українці в гніві. Фото

Днями у Києві під Жилянским шляхопроводом двоє невідомих жорстоко побили ветерана АТО Віктора Сімончука. Однак після того, як він звернувся до лікарні, медики відмовили йому у наданні допомоги, подумавши, що він – безхатько.

Про кричущий інцидент, який трапився з його двоюрідним братом, на своїй сторінці у Facebook написав киянин Андрій Пархоменко. Він також опублікував його фото – "точніше те, що з ним зробили" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, я дуже злий, на так званих "лікарів" і кончену систему... Били довго, по показам біля 10 хвилин, після тупого удару в голову Вітя без свідомості впав на землю, а вони продовжили бити ногами по голові і всьому тілу. І додумались все це знімати на камеру, де вони зі словами "смотрите, как мы х*ярим дедушку" продовжували калічити, забрали якійсь копійки і окуляри", – розповів Пархоменко.

У Києві лікарі відмовилися допомогти жорстоко побитому ветерану АТО

Чоловік підкреслив, що у минулому його брат Віктор був бійцем АТО, танкістом, упродовж трьох років захищав Україну на передовій, за що в 2015-му був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Побитий ветеран АТО Віктор Сімончук

"Дякувати богу, якась людина викликала поліцію та швидку. Тепер те, що було далі, мене просто вразило. Він отямився в 17-й лікарні, був тверезий, казав лікарям, що йому дуже погано і просив залишитися до ранку, але вони вручили йому довідку про те, що з ним все добре і відправили ВНОЧІ без телефону, речей, грошей на вулицю!" – продовжує Пархоменко.

На щастя, його брат зміг потрапити додому. Вже наступного дня він дав свідчення слідчому, а потім рідні знову відвезли його до лікарні.

Побитий ветеран АТО Віктор Сімончук

Медики діагностували у чоловіка перелом пальців, ребра, вибитий зуб і численні гематоми на голові. Його поклали в стаціонарі, нині вирішується питання про оперативне втручанню на голові.

"Що я хочу всім сказати, кожен із нас може опинитися в такій ситуації, коли тебе відп**дять на вулиці до півсмерті, привезуть у лікарню, а там просто викинуть на вулицю, бо можуть подумати, що ти бомжара. Але навіть вони, не люди чи що? І ніхто за це не понесе покарання", – обурився Пархоменко.

Ветеран АТО Віктор Сімончук, якого жорстоко побили в Києві

Він пообіцяв згодом розповісти про подальший перебіг справи, зокрема те, яку міру запобіжного заходу дадуть зловмисникам за побиття його брата і те, як працює ще одна наша система – поліція та суди.

Зауважимо, що користувачі мережі гнівно відреагували на інцидент із побиттям, а особливо на вчинок лікарів. Деякі порадили побитому ветерану звертатися до поліції не лише на кривдників, а й на медиків.

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців Facebook/Andrey Parhomenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція знайшла киянина, який у лютому 2019 року жорстоко побив працівниць магазину Roshen на станції метро "Лівобережна" і оголосила йому про підозру в хуліганстві.