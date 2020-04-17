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17 квітня • оновлено в 09:15
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У Києві лікарі цинічно відмовилися допомогти жорстоко побитому ветерану АТО: українці в гніві. Фото

5.1т
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Днями у Києві під Жилянским шляхопроводом двоє невідомих жорстоко побили ветерана АТО Віктора Сімончука. Однак після того, як він звернувся до лікарні, медики відмовили йому у наданні допомоги, подумавши, що він – безхатько.

Про кричущий інцидент, який трапився з його двоюрідним братом, на своїй сторінці у Facebook написав киянин Андрій Пархоменко. Він також опублікував його фото – "точніше те, що з ним зробили" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, я дуже злий, на так званих "лікарів" і кончену систему... Били довго, по показам біля 10 хвилин, після тупого удару в голову Вітя без свідомості впав на землю, а вони продовжили бити ногами по голові і всьому тілу. І додумались все це знімати на камеру, де вони зі словами "смотрите, как мы х*ярим дедушку" продовжували калічити, забрали якійсь копійки і окуляри", – розповів Пархоменко.

У Києві лікарі відмовилися допомогти жорстоко побитому ветерану АТО

У Києві лікарі відмовилися допомогти жорстоко побитому ветерану АТО

Чоловік підкреслив, що у минулому його брат Віктор був бійцем АТО, танкістом, упродовж трьох років захищав Україну на передовій, за що в 2015-му був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.

Побитий ветеран АТО Віктор Сімончук

Побитий ветеран АТО Віктор Сімончук

"Дякувати богу, якась людина викликала поліцію та швидку. Тепер те, що було далі, мене просто вразило. Він отямився в 17-й лікарні, був тверезий, казав лікарям, що йому дуже погано і просив залишитися до ранку, але вони вручили йому довідку про те, що з ним все добре і відправили ВНОЧІ без телефону, речей, грошей на вулицю!" – продовжує Пархоменко.

На щастя, його брат зміг потрапити додому. Вже наступного дня він дав свідчення слідчому, а потім рідні знову відвезли його до лікарні.

Побитий ветеран АТО Віктор Сімончук

Побитий ветеран АТО Віктор Сімончук

Медики діагностували у чоловіка перелом пальців, ребра, вибитий зуб і численні гематоми на голові. Його поклали в стаціонарі, нині вирішується питання про оперативне втручанню на голові.

"Що я хочу всім сказати, кожен із нас може опинитися в такій ситуації, коли тебе відп**дять на вулиці до півсмерті, привезуть у лікарню, а там просто викинуть на вулицю, бо можуть подумати, що ти бомжара. Але навіть вони, не люди чи що? І ніхто за це не понесе покарання", – обурився Пархоменко.

Ветеран АТО Віктор Сімончук, якого жорстоко побили в Києві

Ветеран АТО Віктор Сімончук, якого жорстоко побили в Києві

Він пообіцяв згодом розповісти про подальший перебіг справи, зокрема те, яку міру запобіжного заходу дадуть зловмисникам за побиття його брата і те, як працює ще одна наша система – поліція та суди.

Зауважимо, що користувачі мережі гнівно відреагували на інцидент із побиттям, а особливо на вчинок лікарів. Деякі порадили побитому ветерану звертатися до поліції не лише на кривдників, а й на медиків.

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Andrey Parhomenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція знайшла киянина, який у лютому 2019 року жорстоко побив працівниць магазину Roshen на станції метро "Лівобережна" і оголосила йому про підозру в хуліганстві.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал медики боєць АТО побили українця Ветерани війни на Донбасі
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40 tetigistus
40 tetigistus
Награда нашла героя.
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Кияни Кримінал

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