У Києві лікар клініки "Адоніс" відмовився допомогти людині: у медзакладі відреагували

У Києві працівника клініки "Адоніс" звинуватили у тому, що він жодним чином не допоміг молодику, якому стало погано поруч із закладом.

Про сам інцидент написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Журналісти OBOZREVATEL спробували зв'язатися із представниками клініки, але ті, вислухавши запитання, поклали слухавку.

Так, на Дніпровській набережній молодому чоловіку раптово стало погано – він впав на тротуар і сильно вдарився головою. Після цього, за словами очевидців, його ще деякий час трусило.

"Свідки пригоди викликали швидку та покликали лікаря із клініки "Адоніс", що розташована поруч. Той вийшов, спитав, чи викликали швидку, а потім просто розвернувся і пішов", – йдеться у дописі.

У Києві лікар клініки "Адоніс" нібито відмовився допомогти людині Київ оперативний

Згодом на місце прибула швидка, її працівники надали хлопцю допомогу. Йому покращало.

Журналістам OBOZREVATEL представники Департаменту охорони здоров'я КМДА розповіли, що на Дніпровській набережній справді стало погано 20-річному хлопцю, а ще 40-річному чоловіку. У кожного з них – забійна травма голови. Втім, сказати, який із випадків трапився біля клініки "Адоніс", не змогли.

Коли журналісти зателефонували до самої клініки, її представники вислухали запитання, а тоді просто поклали слухавку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Центральній поліклініці Голосіївського району Києва 13 лютого помер чоловік. Свідки звинуватили медиків установи в тому, що вони не змогли надати йому допомогу, а швидку – що та дуже довго їхала. Втім, у КМДА спростували цю інформацію.

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